Разработка логотипа

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Завершен30 заявок316 просмотров

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7 лет назад
Ann_Kawper
Анна 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
4 дня
Данил отлично справился с задачей, предложения несколько вариантов логотипа и доработал понравившийся
Доволен сотрудничеством с Анной. Очень приятный заказчик! Буду всегда рад выполнить еще заказы для неё.

Заявки фрилансеров

destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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