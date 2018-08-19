Разработка логотипа

Логотип школы креатива "Площадка"

Обязательно читабельное отображение названия ПЛОЩАДКА (не обязательно капсом).

Возможно логотип будет заключаться именно в слове ПЛОЩАДКА без дополнительных элементов, а возможно и с ними.

школа креатива - это приписка, без которой логотип тоже будет смотреться нормально.

Не должно смотреться мультяшно и по-детски.