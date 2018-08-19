Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт31 заявка327 просмотров

Логотип школы креатива "Площадка"

Обязательно читабельное отображение названия ПЛОЩАДКА (не обязательно капсом).

Возможно логотип будет заключаться именно в слове ПЛОЩАДКА без дополнительных элементов, а возможно и с ними.

школа креатива - это приписка, без которой логотип тоже будет смотреться нормально.

Не должно смотреться мультяшно и по-детски.

7 лет назад
guest_1534879747598
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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