Доработать логотип

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Завершен21 заявка222 просмотра

Кейс 

Приложения для музыкальной импровизации, по сути плеер с возможностью менять скорость/тональность треков, покупать эти самые треки.

Реф - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.backingtrackplaymusicapp

Также ключевые слова "guitar jam", "backing track"

Текущий вариант, который я схематично набросал.

Также прикрепил векторный исходник гитары.

Как я вижу лого - гитару надо упростить, то есть сделать меньше деталей, сделать обводку по контору для придания объема, фоновому кругу тоже придать объема + ваши предложения.

ВНИМАНИЕ!!!

Прошу по срокам и цене отписаться, ибо без сроков и цены я НЕ РАССМАТРИВАЮ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРИНЦИПЕ.

7 лет назад
smakarovpro
Ярослав 
71 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
7 лет назад
$70
2 дня
Escrow
Заказал логотип для мобильного приложения. Результатом остался супер доволен!
Всё кратко и по делу: четкая задача, обратная связь, незамедлительная оплата. Ярослав - идеальный заказчик.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
7 лет назад