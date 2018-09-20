Доработать логотип

Кейс

Приложения для музыкальной импровизации, по сути плеер с возможностью менять скорость/тональность треков, покупать эти самые треки.

Реф - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.backingtrackplaymusicapp

Также ключевые слова "guitar jam", "backing track"

Текущий вариант, который я схематично набросал.

Также прикрепил векторный исходник гитары.

Как я вижу лого - гитару надо упростить, то есть сделать меньше деталей, сделать обводку по контору для придания объема, фоновому кругу тоже придать объема + ваши предложения.

ВНИМАНИЕ!!!

Прошу по срокам и цене отписаться, ибо без сроков и цены я НЕ РАССМАТРИВАЮ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРИНЦИПЕ.