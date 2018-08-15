В короткие сроки разрабоатать Лого и гайдбук для майнинговой компании. Нужны визуализации брендированного контейнера, стоек, униформы сотрудников + стандартный пакет гайдбука.
Создать логотип и нарисовать несколько баннеров
интернет магазину товаров для дома нужно создать логотип и нарисовать несколько баннеров с тематикой товаров для дома
Заявки фрилансеров
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