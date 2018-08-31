Логотип для сайта и дизайн визитки.

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Завершен26 заявок344 просмотра

1. Разработать логотип для интернет магазина.

2. На основе логотипа сделать дизайн визитки.

Сайт diystore.com.ua, текущий логотип был сгенерирован на скорую руку для запуска магазина.

Основное направление в данный момент - комплектующие для 3D принтеров, Arduino и радиодетали.

Логотип используется на сайте, в email.

В дальнейшем использование на упаковке (коробках).

Визитка будет прикладываться к заказу.  

7 лет назад
DMiTRONiK
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Все отлично, работа выполнена качественно. Учитывались все просьбы и пожелания по переделке и доработке. Профессиональный подход к работе.
Все отлично, рекомендую Дмитрия к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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