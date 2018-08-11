Нужно разработать логотип с названием "AQUAEXPERT"
Разработать логотип для барбершопа
Всем доброго дня.
Нужна помощь в реализации идеи. Нужно продумать логотип, чтобы не был похож на другие. Придать изюминку...
Название " Borodatui Bro"
я вижу это так .... Барбер с бородой, облокачивается на вывеску и якобы приглашает к себе постричся ...
Жду идеи
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