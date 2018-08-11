Разработать логотип для барбершопа

Всем доброго дня.

Нужна помощь в реализации идеи. Нужно продумать логотип, чтобы не был похож на другие. Придать изюминку...

Название " Borodatui Bro"

я вижу это так .... Барбер с бородой, облокачивается на вывеску и якобы приглашает к себе постричся ...

Жду идеи