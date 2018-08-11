Необходимо разработать логотип для проекта
Нужен логотип
Доброго времени суток!
Мне разработали дизайн сайта, в соответствии с ним необходимо создать подходящий логотип.
Во вложении страница будущего сайта. При необходимости вышлю pdf.
Компания называется "Статус Профиль". Занимаемся металлоизделиями (ни только лестницами)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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