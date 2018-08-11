Нужен логотип

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок165 просмотров

Доброго времени суток!

Мне разработали дизайн сайта, в соответствии с ним необходимо создать подходящий логотип.

Во вложении страница будущего сайта. При необходимости вышлю pdf.

Компания называется "Статус Профиль". Занимаемся металлоизделиями (ни только лестницами)

7 лет назад
apogosov
Артур 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$30
2 дня
Быстро разобрался с поставленной задачей и сразу попал в точку. В результате качественная работа за приемлемые деньги.
Понравилось работать с Артуром, коммуникабельный, четкие корректировки по ходу работы, быстрая оплата! Коллеги рекомендую Артура как порядочного заказчика! Буду рад сотрудничеству в будущем!

Заявки фрилансеров

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад