В нашу группу, которая действует в сфере образовательных услуг, срочно требовалось цепляющее взгляд лого. Было рассмотрено несколько вариантов и работа разных специалистов. В этой большой когорте мы отметили Артура. Во-первых, стоит сказать, что у него значительный банк отзывов, что моментально дает понять, что Артур в этой сфере работает долгое время и имеет хороший опыт. Во-вторых, он молодой специалист, который постоянно совершенствует свои навыки и готов внимательно слушать клиента (это немаловажное качество) Наше взаимодействие началось со стандартной процедуры заполнения и обсуждения брифа. Стоит отметить, что с первого раза Артур правильно изобразил то, что мы планировали и нам виделось в планах. Кроме того, он всегда шёл навстречу, делая необходимые правки в лого. Таким образом, работа завершена и очень качество - за что выражаем благодарность Артуру. Уверены, что мы нашли нашего специалиста, с которым удобно и продуктивно взаимодействовать!