Логотип

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Завершен4 заявки144 просмотра

Нужен лого для организации, оказывающей образовательные услуги.

7 лет назад
MaryGuskova
Мария 
27 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$220
10 дней
В нашу группу, которая действует в сфере образовательных услуг, срочно требовалось цепляющее взгляд лого. Было рассмотрено несколько вариантов и работа разных специалистов. В этой большой когорте мы отметили Артура. Во-первых, стоит сказать, что у него значительный банк отзывов, что моментально дает понять, что Артур в этой сфере работает долгое время и имеет хороший опыт. Во-вторых, он молодой специалист, который постоянно совершенствует свои навыки и готов внимательно слушать клиента (это немаловажное качество) Наше взаимодействие началось со стандартной процедуры заполнения и обсуждения брифа. Стоит отметить, что с первого раза Артур правильно изобразил то, что мы планировали и нам виделось в планах. Кроме того, он всегда шёл навстречу, делая необходимые правки в лого. Таким образом, работа завершена и очень качество - за что выражаем благодарность Артуру. Уверены, что мы нашли нашего специалиста, с которым удобно и продуктивно взаимодействовать!
Мария - заказчик с солнечной энергетикой. Очень приятные впечатления от сотрудничества и общения. Интересный собеседник и более того, грамотно составленное техническое задание, что очень немаловажно! Да, да. Мои огромные рекомендации к сотрудничеству с этим человеком :) Спасибо, что обратились, приходите еще :)

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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