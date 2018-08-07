Создать логотип для сайта строительной тематики, логотип должен хорошо смотреться на сером или белом фоне, главный акцент на доменное имя, сроки ограничены, сделать сегодня 100metrov.by
Логотип для бота в Telegram
Добрый день! Нужен логотип для телеграм-бота, под названием "Dobi". Бот - помощник для заказов столика в различных заведениях. Пожеланий толком нет, главное чтобы было стильно.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт7 лет назад
Это здоровая компания фаст фуд, которая готовит японские рыбные бургеры. http://delifucious.com/ - подобная компания по стилю. Пожалуйста, обратите особое внимание на улучшенные изображения. К ним относятся направление, в которых мы больше всего заинтересовались.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Добрый вечер! Необходимо сделать новый логотип на основе текущего. Подробности тому чьи работы понравятся. Бюджет 20$.Завершен7 лет назад
- $20
Отрисовать Лого ( Нужно на сегодня )Завершен7 лет назад
Чтобы смотрелось брутально, "вкусно", Избегать черепов и т.п. дььявольщины рогов и пр и прЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть пример логотипа, нужно перерисовать в векторе Вместо VICTORY нужно VICTORYA внизу DETAILING STUDIO От Вас цена и сроки оплата только приватЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать логотип для Экспресс доставки Суши и Пиццы . В логотипе должны быть использованы Зеленый и Оранжевый цвета. В логотипе должны быть отражены: свежесть, спелость , аппетит. Старый логотип и ...Завершен7 лет назад
Добрый день ! Разработан сайт, но цветовая схема лого не очень вяжется с фоном, лого теряется. Я хочу добавить логотипу белой "дымки" вокруг букв и геометрии. Чтобы визуально отделить его от фона. ...Завершен7 лет назад
- $5
Логотип уже придуман, простой. В одном цвете.Завершен7 лет назад
Интернет магазин Индиго, в домене написание indiggo, продажа 3д ручек и в ближайшем будущем 3д принтеров цветовая гамма -индиго, белый, голубой или розовый - в цвета можно добавить оттенки идея магазина - инновации ...Завершен7 лет назад