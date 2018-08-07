Логотип для бота в Telegram

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Завершен7 заявок458 просмотров

Добрый день! Нужен логотип для телеграм-бота, под названием "Dobi".  Бот - помощник для заказов столика в различных заведениях.  Пожеланий толком нет, главное чтобы было стильно. 

7 лет назад
vitaliyshevchuk
Виталий 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

lysakoff
Олег 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$80
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Благодарю!

Заявки фрилансеров

lysakoff
Олег 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад