Приложил два файла: "Строитель на щите" и "Строитель в красной майке". Необходимо создать векторный вариант "строителя на щите". Вместо текущего изображения подставить "строителя в красной майке", под щитом по центру добавить надпись Drywall Solutions. Шрифт на ...
Логотип для интернет магазина
Интернет магазин Индиго, в домене написание indiggo, продажа 3д ручек и в ближайшем будущем 3д принтеров
цветовая гамма -индиго, белый, голубой или розовый - в цвета можно добавить оттенки
идея магазина - инновации в творчестве, дизайне, расширение границ с бумаги в трехмерное пространство.
В логотипе возможен зашифрованный скрытый символ -Пример логотип carrefour ( Литера С зашифрована в цветах французского флага)
Пример интересных идей https://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/17-krutejshih-logotipov-kotorye-govoryat-sami-za-sebya-1368865/
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