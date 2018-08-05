Преоброзовать растровый логотип в кривые с небольшими изменеиями

Приложил два файла: "Строитель на щите" и "Строитель в красной майке". Необходимо создать векторный вариант "строителя на щите". Вместо текущего изображения подставить "строителя в красной майке", под щитом по центру добавить надпись Drywall Solutions. Шрифт на ваше усмотрение строгих требованией нет.

Надпись в верху T-PRIME, желательно сохранить шрифт, 3D эфект не нужен, тени не нужны.

В лготипе использовать три цвета, белый, черный и красный (берем отсюда - "Строитель в красной майке").

Логотип готовится под плтерную резку.