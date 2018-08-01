Разработка логотипа и названия детского магазина

Добрый день!! есть один действующий магазин , открываем второй. - продажа детской одежды, игрушек, творчество. Магазин районного назначения -открываемся там где находятся крупные супермаркеты, детские сады, развивающие центры, школы и т д , куда приходят мамочки с детишками. Но проблема в том, что за год существования к магазину привыкли, узнают ,но к сожалению название магазина не запомнилось. Хотим в дальнейшем развиваться и название запоминалось.