Разработка логотипа и названия детского магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки273 просмотра

Добрый день!! есть один действующий магазин , открываем второй. - продажа детской одежды, игрушек, творчество.   Магазин районного назначения -открываемся там где находятся крупные супермаркеты, детские сады, развивающие центры, школы и т д , куда  приходят мамочки с детишками. Но проблема в том, что за год существования к магазину привыкли, узнают ,но к сожалению название магазина не запомнилось. Хотим в дальнейшем развиваться и название запоминалось. 

7 лет назад
guest_15332282825616
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оживить (анимировать) логотип компании

    Исходный материал - лого компании  Нужно создать из него персонажа, который в последующем можно будет использовать в анимационных роликах и flash-анимациях  Персонаж должен обладать руками и ногами. Его лицо ...

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для компании Red Apple India

    $100

    Нужен логотип для индийской компании Red Apple India. Это крупный производитель товаров для курения из стекла (бонги, трубки). Им нравятся яркие и современные, но в тоже время простые решения. Название ТМ - Red ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Необходимо разработать логотип компании и дизайн упаковки для продуктов питания (сухофрукты).  Проект новый, в качестве технического задания сможем предоставить образцы упаковки подобных  продуктов, которые уже существуют на рынке и свои пожелания касательно дизайна (общая концепция).

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип для международной промышленной компании. Логотип будет состоять из 3-х латинских букв. Нужно сделать несколько вариантов. Примеры, которые нравятся: BBC, Volvo, AEG  Очень срочно! Без указания стоимости - не ...

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип в стиле минимализм в трех вариантах. Тематика - сервис по продаже шаблонов WordPress. Примеры:  https://modeanalytics.com/?ref=land-book.com https://www.beomni.com/?ref=land-book.com https://www.pandadoc.com/?ref=land-book.com https://envato.com/ ТЗ скину исполнителю в ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для новой услуги

    Привет,Я ищу дизайнера, способного создать логотип для новой услуги, которая запускается во Франции.Этот логотип должен быть простым, оригинальным и очень профессиональным. Я ищу профессионала высокого уровня, который мог бы выполнить эту работу довольно быстро. Я жду ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип сайта о покере

    $10

    Нужно нарисовать лого для сайта ru.poker-online.ru. Дизайн у сайта будет новый, размер логотипа должен быть не больше чем 200х150. Бюджет окончательный и повышению не подлежит.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для SMM-агентства

    $100

    Логотип для молодой, но бурно развивающейся компании. Мы - молодой коллектив профессионалов, идущий в ногу со временем. Хочется яркий, броский логотип, чтобы бросался в глаза ЖЕЛАТЕЛЬНО в гранатово-синих цветах

    Логотипы и Знаки48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад