Логотип для компании Red Apple India

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок1656 просмотров
#1$80
#2$20

Нужен логотип для индийской компании Red Apple India. Это крупный производитель товаров для курения из стекла (бонги, трубки).

Им нравятся яркие и современные, но в тоже время простые решения.

Название ТМ - Red Apple India

Род деятельности - производство и b2b продажа аксессуаров для курения (травы), изделия из стекла ручной работы: бонги, трубки.

Целевая аудитория -  компании, торгующие товарами для курения по всему миру. 

Цвета логотипа – красный :)  Дополнительные цвета приветствуются. Но логотип должен хорошо читаться и в черном цвете на коричневом картоне. Не более 3-х цветов.

Стиль логотипа – лаконичный, без множества деталей. Яркий, но не вызывающий. Должен быть компактным и узнаваемым, для возможности размещения на маленьких (3х3 см) площадях.

Шрифт – легко читаемый, без узоров и сложных форм.

7 лет назад
warehouseepic
27 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победители конкурса

HarruToDizein
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
#1
Марк создал отличный лого! Очень ответственно подходит к работе. Рекомендую!!!
Порядочный и вежливый заказчик! Задание привлекло настолько, что логотип был продуман, отрисован и добавлен как работа буквально перед поездкой из города. Спасибо за интересный конкурс!
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад
#2
Виктория уже не первый раз радует меня отличной работой. ТОП уровень. Рекомендую!!!
Спасибо Алине за интересный конкурс. Как всегда - все отлично, наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

HarruToDizein
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
#1
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад
#2
ТОП-5
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