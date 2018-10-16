Требуется создать логотип для сайта https://www.koreankitchen.ru/
Логотип для компании Red Apple India
Нужен логотип для индийской компании Red Apple India. Это крупный производитель товаров для курения из стекла (бонги, трубки).
Им нравятся яркие и современные, но в тоже время простые решения.
Название ТМ - Red Apple India
Род деятельности - производство и b2b продажа аксессуаров для курения (травы), изделия из стекла ручной работы: бонги, трубки.
Целевая аудитория - компании, торгующие товарами для курения по всему миру.
Цвета логотипа – красный :) Дополнительные цвета приветствуются. Но логотип должен хорошо читаться и в черном цвете на коричневом картоне. Не более 3-х цветов.
Стиль логотипа – лаконичный, без множества деталей. Яркий, но не вызывающий. Должен быть компактным и узнаваемым, для возможности размещения на маленьких (3х3 см) площадях.
Шрифт – легко читаемый, без узоров и сложных форм.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать логотип компании и дизайн упаковки для продуктов питания (сухофрукты). Проект новый, в качестве технического задания сможем предоставить образцы упаковки подобных продуктов, которые уже существуют на рынке и свои пожелания касательно дизайна (общая концепция).Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать логотип для международной промышленной компании. Логотип будет состоять из 3-х латинских букв. Нужно сделать несколько вариантов. Примеры, которые нравятся: BBC, Volvo, AEG Очень срочно! Без указания стоимости - не ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать логотип в стиле минимализм в трех вариантах. Тематика - сервис по продаже шаблонов WordPress. Примеры: https://modeanalytics.com/?ref=land-book.com https://www.beomni.com/?ref=land-book.com https://www.pandadoc.com/?ref=land-book.com https://envato.com/ ТЗ скину исполнителю в ...Завершен7 лет назад
Привет,Я ищу дизайнера, способного создать логотип для новой услуги, которая запускается во Франции.Этот логотип должен быть простым, оригинальным и очень профессиональным. Я ищу профессионала высокого уровня, который мог бы выполнить эту работу довольно быстро. Я жду ...Закрыт7 лет назад
- $10
Нужно нарисовать лого для сайта ru.poker-online.ru. Дизайн у сайта будет новый, размер логотипа должен быть не больше чем 200х150. Бюджет окончательный и повышению не подлежит.Завершен7 лет назад
- $100
Логотип для молодой, но бурно развивающейся компании. Мы - молодой коллектив профессионалов, идущий в ногу со временем. Хочется яркий, броский логотип, чтобы бросался в глаза ЖЕЛАТЕЛЬНО в гранатово-синих цветахЛоготипы и Знаки48 заявокЗакрыт7 лет назад
Данный логотип будет являться маркой подростковой одежды (логотип расшифровывается как IM) Стилистика одежды будет похожая на HBA (фотография приложена)Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен лого для IT сайтаЗавершен7 лет назад
- $100
Нужно разработать логотип для интернет-магазина фигурок и статуэток kalanta.ruЗавершен7 лет назад