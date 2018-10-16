Логотип для компании Red Apple India

# 1 — $ 80 # 2 — $ 20

Нужен логотип для индийской компании Red Apple India. Это крупный производитель товаров для курения из стекла (бонги, трубки).

Им нравятся яркие и современные, но в тоже время простые решения.

Название ТМ - Red Apple India

Род деятельности - производство и b2b продажа аксессуаров для курения (травы), изделия из стекла ручной работы: бонги, трубки.

Целевая аудитория - компании, торгующие товарами для курения по всему миру.

Цвета логотипа – красный :) Дополнительные цвета приветствуются. Но логотип должен хорошо читаться и в черном цвете на коричневом картоне. Не более 3-х цветов.

Стиль логотипа – лаконичный, без множества деталей. Яркий, но не вызывающий. Должен быть компактным и узнаваемым, для возможности размещения на маленьких (3х3 см) площадях.

Шрифт – легко читаемый, без узоров и сложных форм.