Логотип для новой услуги

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Закрыт44 заявки287 просмотров

Привет,Я ищу дизайнера, способного создать логотип для новой услуги, которая запускается во Франции.Этот логотип должен быть простым, оригинальным и очень профессиональным. Я ищу профессионала высокого уровня, который мог бы выполнить эту работу довольно быстро. Я жду ваших предложений.До скорой встречи.

7 лет назад
Seb89
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$30
3 дня
Просто отлично !! Рекомендую !
Отличный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ.

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад

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