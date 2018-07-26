Доработать логотип (Фастфуд)

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры!

Нужно на основе(Картинки) доработать логотип.

Нужно добавить информацию и оформить все в виде логотипа, чтобы Мы ее размещали везде(Визитки, полиграфия и т.д).

Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене! Так как объем работ не велик.

Можете сбросить какой нибуть набросок!