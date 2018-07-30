Логотип

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Завершен29 заявок254 просмотра

Необходимо сделать простой, но лаконичный логотип для сайта-файлхостинга, с несколькими обязательными элементами (из карт Таро). Предлагайте свои цены и сроки. Cпасибо.

7 лет назад
milerial
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
7 лет назад
$60
5 дней
Работа была сделана четко и в срок! Спасибо огромное) Приятно работать с такими людьми)
Четкое ТЗ, приятное общение, рекомендую Екатерину для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
7 лет назад