Логотип для Торговой Марки

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Завершен15 заявок292 просмотра

Наталья, здравствуйте!))

Много лет назад вы создали прекрасный логотип для моего сайта )) Теперь вот хочу к вам обратиться с новым заданием) 

Если у вас есть желание взяться за проект, сориентируйте пожалуйста по срокам и стоимости))

Необходимо разработать логотип для торговой марки производителя продуктов питания. Торговая марка "Еда Будущего" занимается производством полуфабрикатов без использования искусственных добавок, ароматизаторов, красителей и прочих вредностей.

Миссия компании - изготовление качественных и экологичных продуктов питания. Мы внимательно относимся к упаковке, стараясь использовать наиболее экологичные материалы, там, где это возможно. 

Хотим разработать логотип, из которого были бы понятны наши принципы - экологичность, качество, натуральность. 

Можно использовать образы планеты, листиков, ростков, ладонь. 

По цветам. Возможно использовать цвета RGB

Mulberry 131 0 81

Lime Green 196 214 0

Navy 0 56 101

Blue 104 210 223

Purple 60 16 63

Есть примерное видение, в приложении наброски. Но если другие идеи, то будем рады рассмотреть) В личные сообщения отправлю вам набросок того, что мы придумали.

7 лет назад
trickyvicky
Виктория 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Счастлива работать с Наталией! Второй логотип, который в точности совпал с нашими ожиданиями! Хотя нет, он гораздо лучше! Очень позитивная коммуникация и четкое соблюдение сроков. Огромная благодарность!
С Викторией я сотрудничаю уже во второй раз. ТЗ четкое и понятное. Виктория из тех заказчиков которые знают чего хотят и поэтому с ней очень легко сотрудничать. Приятная в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Викторией. Своевременная оплата. Всем Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад