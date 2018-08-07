Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в ...
Логотип для Торговой Марки
Наталья, здравствуйте!))
Много лет назад вы создали прекрасный логотип для моего сайта )) Теперь вот хочу к вам обратиться с новым заданием)
Если у вас есть желание взяться за проект, сориентируйте пожалуйста по срокам и стоимости))
Необходимо разработать логотип для торговой марки производителя продуктов питания. Торговая марка "Еда Будущего" занимается производством полуфабрикатов без использования искусственных добавок, ароматизаторов, красителей и прочих вредностей.
Миссия компании - изготовление качественных и экологичных продуктов питания. Мы внимательно относимся к упаковке, стараясь использовать наиболее экологичные материалы, там, где это возможно.
Хотим разработать логотип, из которого были бы понятны наши принципы - экологичность, качество, натуральность.
Можно использовать образы планеты, листиков, ростков, ладонь.
По цветам. Возможно использовать цвета RGB
Mulberry 131 0 81
Lime Green 196 214 0
Navy 0 56 101
Blue 104 210 223
Purple 60 16 63
Есть примерное видение, в приложении наброски. Но если другие идеи, то будем рады рассмотреть) В личные сообщения отправлю вам набросок того, что мы придумали.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $16
Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) по тематике маркетинг. Всё уже есть, идея есть, примеры есть, ничего сидеть, выдумывать не надо, просто сделать всё по примеру и с конкретным ТЗ. Буду рассматривать ТОЛЬКО с опытом работы ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать логотип фирмыЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать простой, но лаконичный логотип для сайта-файлхостинга, с несколькими обязательными элементами (из карт Таро). Предлагайте свои цены и сроки. Cпасибо.Завершен7 лет назад
- $50
Создание логотипа, визиток и рекламной продукции для компании по производству мебели на заказ шкафы купе, кухни, прихожие и т.д. Т.З. первоначально минимум три максимум пять разноплановых вариантов логотипа как вариант логотип привязанный к фамилии основателя ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $120
Разработать логотип для фотостудии Vmeste! Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 02.08.18 года. (неделя) Итоги 02.08.18 в 23:00 по МСК. Также необходимо сделать на основе ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $3
Необходимо обработать контур логотипа.Добавить надпись и сохранить в высоком разрешении,в нескольких цветахЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть лого в кривых, нужно его перекоасить и выгрузить в форматах по тех заданию. Файлы с ТЗ во вложении. Нужно сделать до 28 июля включительно.Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать логотип интернет магазина. Строк выполнения 3 недели максимальный строк.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт7 лет назад
Зробити ребрендінг логотипу. АндрійЗавершен7 лет назад