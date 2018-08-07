Наталья, здравствуйте!))

Много лет назад вы создали прекрасный логотип для моего сайта )) Теперь вот хочу к вам обратиться с новым заданием)

Если у вас есть желание взяться за проект, сориентируйте пожалуйста по срокам и стоимости))

Необходимо разработать логотип для торговой марки производителя продуктов питания. Торговая марка "Еда Будущего" занимается производством полуфабрикатов без использования искусственных добавок, ароматизаторов, красителей и прочих вредностей.

Миссия компании - изготовление качественных и экологичных продуктов питания. Мы внимательно относимся к упаковке, стараясь использовать наиболее экологичные материалы, там, где это возможно.

Хотим разработать логотип, из которого были бы понятны наши принципы - экологичность, качество, натуральность.

Можно использовать образы планеты, листиков, ростков, ладонь.

По цветам. Возможно использовать цвета RGB

Mulberry 131 0 81

Lime Green 196 214 0

Navy 0 56 101

Blue 104 210 223

Purple 60 16 63

Есть примерное видение, в приложении наброски. Но если другие идеи, то будем рады рассмотреть) В личные сообщения отправлю вам набросок того, что мы придумали.