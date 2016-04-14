tyska77

Наталия tyska77

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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Портфолио

Отзывы заказчиков

trickyvicky
Виктория 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Логотип для Торговой Марки
Счастлива работать с Наталией! Второй логотип, который в точности совпал с нашими ожиданиями! Хотя нет, он гораздо лучше! Очень позитивная коммуникация и четкое соблюдение сроков. Огромная благодарность!
С Викторией я сотрудничаю уже во второй раз. ТЗ четкое и понятное. Виктория из тех заказчиков которые знают чего хотят и поэтому с ней очень легко сотрудничать. Приятная в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Викторией. Своевременная оплата. Всем Рекомендую!
Ответный отзыв
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип
Понравилась работы Натальи. Рекомендую как хорошего и ответственного дизайнера
Спасибо за конкурс! Жаргал отличный заказчик, очень приятно сотрудничать. Быстрая оплата. Всем, всем Рекомендую!
Ответный отзыв
SoVa_Co
45 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Работа, предоставленная на конкурс была признана победителем. Выбрана из всех вариантов 8 из 10 опрошенных. У исполнителя хорошее понимание задачи, отличный вкус. Рекомендую к работе и вне конкурсов
Спасибо за конкурс! С Анастасией Очень приятно сотрудничать! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
forexite
Энджи 
54 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Обновить логотип Forexite.com
Спасибо за отличный оригинальный логотип, который всем понравился и занял первое место с большим отрывом. Работа выполнена быстро, качественно и с учетом всех пожеланий.
Спасибо за конкурс! Энджи Ласт отличный заказчик, приятно сотрудничать, всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Ang_v
39 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа Star Coffee
Отличный креативный исполнитель. Выбрали победителем в конкурсе разработки логотипа для нашего бренда. Наталия разработала логотип подходящий нашим требованиям, по запросу вносила корректировки. Очень довольны результатом! Рекомендую! :)
Ангелина, спасибо за интересный конкурс! Ангелина прекрасный заказчик, все спокойно, все своевременно! Очень приятное общение) Всем, всем рекомендую сотрудничать с Ангелиной!!!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
27 отзывов
от $50
от 3 дней
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