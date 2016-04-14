С Викторией я сотрудничаю уже во второй раз. ТЗ четкое и понятное. Виктория из тех заказчиков которые знают чего хотят и поэтому с ней очень легко сотрудничать. Приятная в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Викторией. Своевременная оплата. Всем Рекомендую!