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Портфолио
- Логотип "Дрем Дремыч "307 просмотров
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Счастлива работать с Наталией! Второй логотип, который в точности совпал с нашими ожиданиями! Хотя нет, он гораздо лучше! Очень позитивная коммуникация и четкое соблюдение сроков. Огромная благодарность!
Ответный отзыв
С Викторией я сотрудничаю уже во второй раз. ТЗ четкое и понятное. Виктория из тех заказчиков которые знают чего хотят и поэтому с ней очень легко сотрудничать. Приятная в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Викторией. Своевременная оплата. Всем Рекомендую!
$50
10 баллов
9 лет назад
Понравилась работы Натальи. Рекомендую как хорошего и ответственного дизайнера
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс! Жаргал отличный заказчик, очень приятно сотрудничать. Быстрая оплата. Всем, всем Рекомендую!
$50
10 баллов
9 лет назад
Работа, предоставленная на конкурс была признана победителем. Выбрана из всех вариантов 8 из 10 опрошенных. У исполнителя хорошее понимание задачи, отличный вкус. Рекомендую к работе и вне конкурсов
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс! С Анастасией Очень приятно сотрудничать! Всем рекомендую!
$70
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за отличный оригинальный логотип, который всем понравился и занял первое место с большим отрывом. Работа выполнена быстро, качественно и с учетом всех пожеланий.
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс! Энджи Ласт отличный заказчик, приятно сотрудничать, всем рекомендую!!!
$60
10 баллов
9 лет назад
Отличный креативный исполнитель. Выбрали победителем в конкурсе разработки логотипа для нашего бренда. Наталия разработала логотип подходящий нашим требованиям, по запросу вносила корректировки. Очень довольны результатом! Рекомендую! :)
Ответный отзыв
Ангелина, спасибо за интересный конкурс! Ангелина прекрасный заказчик, все спокойно, все своевременно! Очень приятное общение) Всем, всем рекомендую сотрудничать с Ангелиной!!!
Логотипы и Знаки
27 отзывов
от $50
от 3 дней
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