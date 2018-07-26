Сделать логотип (не шаблонный вариант)

Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) по тематике маркетинг. Всё уже есть, идея есть, примеры есть, ничего сидеть, выдумывать не надо, просто сделать всё по примеру и с конкретным ТЗ. Буду рассматривать ТОЛЬКО с опытом работы по логотипам. Сроки до 28.08.2018 до 19:00 по МСК. С моей стороны будет техническое задание. Также с моей стороны будет положительный отзыв. Заработная плата 1 000 рублей.