Необходимо создать логотип фирмы
Сделать логотип (не шаблонный вариант)
Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) по тематике маркетинг. Всё уже есть, идея есть, примеры есть, ничего сидеть, выдумывать не надо, просто сделать всё по примеру и с конкретным ТЗ. Буду рассматривать ТОЛЬКО с опытом работы по логотипам. Сроки до 28.08.2018 до 19:00 по МСК. С моей стороны будет техническое задание. Также с моей стороны будет положительный отзыв. Заработная плата 1 000 рублей.
Заявки фрилансеров
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