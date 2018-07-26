Создание логотипа для фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка150 просмотров

Необходимо создать логотип фирмы

7 лет назад
andretoros
Жоров 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jewdaddy
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

jewdaddy
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад