Логотип для курьерской компании

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок1157 просмотров
#1$40

Приветствую всех. Требуется логотип для курьерской компании.

Основное направление деятельности компании:

Курьерская доставка документов и грузов по России от двери до двери. В основном работа с юридическими лицами.

Название фирмы:

"AвиaЭкcпреcc"

Каких либо особых предпочтений по стилю или предпочитаемых логотипов руководитель назвать не смог - все на ваше усмотрение.

Единственное - необходимо учитывать что логотип будет использоваться на сайте - написание самого названия обязательно.

7 лет назад
Oberonix
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
Победа в конкурсе! Логотип представлен одним из первых и оказался лучшим по мнению учредителей компании. Спасибо за участие. Коммуникация и качество работы на высоте, всем рекомендую)
Отличный конкурс. Спасибо за победу! Всем рекомендую Александра.

Заявки фрилансеров

GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1

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