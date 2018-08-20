Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) потематике маркетинг. Всё уже есть: идея есть, картинки типовые есть, в общем есть всё для комфортной работы, просто необходимо это профессионально выполнить! Не надо сидеть-выдумывать, просто сделать всё ...
Логотип для курьерской компании
Приветствую всех. Требуется логотип для курьерской компании.
Основное направление деятельности компании:
Курьерская доставка документов и грузов по России от двери до двери. В основном работа с юридическими лицами.
Название фирмы:
"AвиaЭкcпреcc"
Каких либо особых предпочтений по стилю или предпочитаемых логотипов руководитель назвать не смог - все на ваше усмотрение.
Единственное - необходимо учитывать что логотип будет использоваться на сайте - написание самого названия обязательно.
Победитель конкурса
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