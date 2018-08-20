# 1 — $ 40

Приветствую всех. Требуется логотип для курьерской компании.

Основное направление деятельности компании:

Курьерская доставка документов и грузов по России от двери до двери. В основном работа с юридическими лицами.

Название фирмы:

"AвиaЭкcпреcc"

Каких либо особых предпочтений по стилю или предпочитаемых логотипов руководитель назвать не смог - все на ваше усмотрение.

Единственное - необходимо учитывать что логотип будет использоваться на сайте - написание самого названия обязательно.