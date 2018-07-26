Сделать логотип по примеру.

Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) потематике маркетинг. Всё уже есть: идея есть, картинки типовые есть, в общем

есть всё для комфортной работы, просто необходимо это профессионально выполнить!

Не надо сидеть-выдумывать, просто сделать всё по примеру и с конкретным ТЗ.

Сроки до 29.08.2018 до 12:00 по МСК. С моей стороны будеттехническое задание, картинки, примеры и т.д.

Бюджет не увеличивается и равен 1500 рублей.