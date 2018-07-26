Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Нужно на основе(Картинки) доработать логотип. Нужно добавить информацию и оформить все в виде логотипа, чтобы Мы ее размещали везде(Визитки, полиграфия и т.д). Исполнителя ...
Сделать логотип по примеру.
Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) потематике маркетинг. Всё уже есть: идея есть, картинки типовые есть, в общем
есть всё для комфортной работы, просто необходимо это профессионально выполнить!
Не надо сидеть-выдумывать, просто сделать всё по примеру и с конкретным ТЗ.
Сроки до 29.08.2018 до 12:00 по МСК. С моей стороны будеттехническое задание, картинки, примеры и т.д.
Бюджет не увеличивается и равен 1500 рублей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт7 лет назад
Наталья, здравствуйте!)) Много лет назад вы создали прекрасный логотип для моего сайта )) Теперь вот хочу к вам обратиться с новым заданием) Если у вас есть желание взяться за ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в ...Завершен7 лет назад
- $16
Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) по тематике маркетинг. Всё уже есть, идея есть, примеры есть, ничего сидеть, выдумывать не надо, просто сделать всё по примеру и с конкретным ТЗ. Буду рассматривать ТОЛЬКО с опытом работы ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать логотип фирмыЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать простой, но лаконичный логотип для сайта-файлхостинга, с несколькими обязательными элементами (из карт Таро). Предлагайте свои цены и сроки. Cпасибо.Завершен7 лет назад
- $50
Создание логотипа, визиток и рекламной продукции для компании по производству мебели на заказ шкафы купе, кухни, прихожие и т.д. Т.З. первоначально минимум три максимум пять разноплановых вариантов логотипа как вариант логотип привязанный к фамилии основателя ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $120
Разработать логотип для фотостудии Vmeste! Логотип нужен достаточно срочно, поэтому конкурс будет открыт до 02.08.18 года. (неделя) Итоги 02.08.18 в 23:00 по МСК. Также необходимо сделать на основе ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $3
Необходимо обработать контур логотипа.Добавить надпись и сохранить в высоком разрешении,в нескольких цветахЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть лого в кривых, нужно его перекоасить и выгрузить в форматах по тех заданию. Файлы с ТЗ во вложении. Нужно сделать до 28 июля включительно.Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт7 лет назад