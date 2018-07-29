Доработать существующий логотип, подобрать к нему шрифт

Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в ...