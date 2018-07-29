Доработать существующий логотип, подобрать к нему шрифт

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Закрыт28 заявок296 просмотров

Данный логотип будет являться маркой подростковой одежды (логотип расшифровывается как IM) Стилистика одежды будет похожая на HBA (фотография приложена)

7 лет назад
guest_15329585118652
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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