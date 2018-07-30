Приветствую всех. Требуется логотип для курьерской компании. Основное направление деятельности компании: Курьерская доставка документов и грузов по России от двери до двери. В основном работа с юридическими лицами. Название ...
Разработка логотипа для интернет-магазина
Нужно разработать логотип для интернет-магазина фигурок и статуэток kalanta.ru
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