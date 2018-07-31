Создание логотипа

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Закрыт45 заявок333 просмотра

Необходимо создать логотип для международной промышленной компании.

Логотип будет состоять из 3-х латинских букв.

Нужно сделать несколько вариантов.

Примеры, которые нравятся: BBC, Volvo, AEG 

Очень срочно! Без указания стоимости - не отвечу!

7 лет назад
Nataly75
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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