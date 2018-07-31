Необходимо разработать логотип в стиле минимализм в трех вариантах. Тематика - сервис по продаже шаблонов WordPress. Примеры: https://modeanalytics.com/?ref=land-book.com https://www.beomni.com/?ref=land-book.com https://www.pandadoc.com/?ref=land-book.com https://envato.com/ ТЗ скину исполнителю в ...
Создание логотипа
Необходимо создать логотип для международной промышленной компании.
Логотип будет состоять из 3-х латинских букв.
Нужно сделать несколько вариантов.
Примеры, которые нравятся: BBC, Volvo, AEG
Очень срочно! Без указания стоимости - не отвечу!
Заявки фрилансеров
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