Разработка логотипа

Необходимо нарисовать уникальный логотип(не шаблонный) потематике маркетинг. Всё уже есть: идея есть, картинки типовые есть, в общем есть всё для комфортной работы, просто необходимо это профессионально выполнить! Не надо сидеть-выдумывать, просто сделать всё ...