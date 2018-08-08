Разработка логотипа

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Завершен34 заявки308 просмотров

Необходимо разработать логотип в стиле минимализм в трех вариантах. Тематика - сервис по продаже шаблонов WordPress.

Примеры: 

https://modeanalytics.com/?ref=land-book.com

https://www.beomni.com/?ref=land-book.com

https://www.pandadoc.com/?ref=land-book.com

https://envato.com/

ТЗ скину исполнителю в личку. В заявке указывайте примерные цены + сроки. Оплата только PayPal, Payoneer, Приват.

WordPress
7 лет назад
Rey25
34 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

katusha_92
33 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$50
5 дней
Сотрудничество не состоялось по нашей инициативе, поэтому к Екатерине претензий нет. Хороший исполнитель, четко придерживалась ТЗ, все сделала в срок. Поэтому однозначно рекомендую.
Вежливый заказчик. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

katusha_92
33 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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