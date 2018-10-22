HarruToDizein

Марк Андреев HarruToDizein

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
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процент рекомендаций
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0 из 5

Отзывы заказчиков

tvv_md
40 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нейминг для нового хостинг проекта
То , что и просили :)
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
alex_sib
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Название для компании (домен)
Все супер) отличный исполнитель)
Спасибо! Задание вполне ясное, оплата быстрая. Рекомендую как заказчика!
Ответный отзыв
seonicweb
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа и фирменного стиля
Рекомендую
Всё согласовали быстро. Оплата - аналогично. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
SHMS
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Необходимо разработать логотип для нового обучающего проекта!
Марк подошёл очень творчески и со вкусом к проекту. Выполнил все пожелания по логотипу, делал работу оперативно.
Очень порядочный во всём заказчик! Спасибо за конкурс!
Ответный отзыв
warehouseepic
27 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Логотип для компании Red Apple India
Марк создал отличный лого! Очень ответственно подходит к работе. Рекомендую!!!
Порядочный и вежливый заказчик! Задание привлекло настолько, что логотип был продуман, отрисован и добавлен как работа буквально перед поездкой из города. Спасибо за интересный конкурс!
Ответный отзыв