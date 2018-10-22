...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
То , что и просили :)
Ответный отзыв
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
6 лет назад
Все супер) отличный исполнитель)
Ответный отзыв
Спасибо! Задание вполне ясное, оплата быстрая. Рекомендую как заказчика!
$30
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Всё согласовали быстро. Оплата - аналогично. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
$45
10 баллов
6 лет назад
Марк подошёл очень творчески и со вкусом к проекту. Выполнил все пожелания по логотипу, делал работу оперативно.
Ответный отзыв
Очень порядочный во всём заказчик! Спасибо за конкурс!
$80
10 баллов
7 лет назад
Марк создал отличный лого! Очень ответственно подходит к работе. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Порядочный и вежливый заказчик! Задание привлекло настолько, что логотип был продуман, отрисован и добавлен как работа буквально перед поездкой из города. Спасибо за интересный конкурс!