Необходимо разработать логотип для нового обучающего проекта!

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок922 просмотра
#1$45

Проект называется Школа Миграционных Специалистов.

Мы обучаем руководителей компаний,бухгалтеров и кадровых специалистов правильному и легальному оформлению иностранных граждан со всего мира (Германия, Финляндия, Казахстан, США, Беларусь, Канада, Таджикистан, Армения и тд) в штат.

Поводим семинары, практикумы, вебинары и есть онлайн курс.  Т.е. мы консультируем людей в миграционной сфере.

Необходимы варианты логотипа для проекта.

Не хотелось бы банальностей в виде книг, здания с колоннами и академической шапки. Но если будет интересное и нестандартное исполнение, то, конечно, готовы рассмотреть.

Не хотелось бы чего то монументального и тяжелого, чтобы при ассоциации с учёбой, законодательством и мигрантами вызывало грусть, страх и непонимание.

В остальном открыты для самых смелых и нестандартных вариантов, если это будет выделяться и укладываться в тематику проекта. 

Нам очень важна ИДЕЯ и смысл в лого, хотелось бы выделяться. Так как, если посмотреть на логотипы других школ, в том числе и онлайн - они очень идентичны.

7 лет назад
SHMS
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

HarruToDizein
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
#1
Марк подошёл очень творчески и со вкусом к проекту. Выполнил все пожелания по логотипу, делал работу оперативно.
Очень порядочный во всём заказчик! Спасибо за конкурс!

Заявки фрилансеров

HarruToDizein
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
#1