Описание в файле
Необходимо разработать логотип для нового обучающего проекта!
Проект называется Школа Миграционных Специалистов.
Мы обучаем руководителей компаний,бухгалтеров и кадровых специалистов правильному и легальному оформлению иностранных граждан со всего мира (Германия, Финляндия, Казахстан, США, Беларусь, Канада, Таджикистан, Армения и тд) в штат.
Поводим семинары, практикумы, вебинары и есть онлайн курс. Т.е. мы консультируем людей в миграционной сфере.
Необходимы варианты логотипа для проекта.
Не хотелось бы банальностей в виде книг, здания с колоннами и академической шапки. Но если будет интересное и нестандартное исполнение, то, конечно, готовы рассмотреть.
Не хотелось бы чего то монументального и тяжелого, чтобы при ассоциации с учёбой, законодательством и мигрантами вызывало грусть, страх и непонимание.
В остальном открыты для самых смелых и нестандартных вариантов, если это будет выделяться и укладываться в тематику проекта.
Нам очень важна ИДЕЯ и смысл в лого, хотелось бы выделяться. Так как, если посмотреть на логотипы других школ, в том числе и онлайн - они очень идентичны.
Победитель конкурса
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