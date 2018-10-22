Необходимо разработать логотип для нового обучающего проекта!

# 1 — $ 45

Проект называется Школа Миграционных Специалистов.

Мы обучаем руководителей компаний,бухгалтеров и кадровых специалистов правильному и легальному оформлению иностранных граждан со всего мира (Германия, Финляндия, Казахстан, США, Беларусь, Канада, Таджикистан, Армения и тд) в штат.

Поводим семинары, практикумы, вебинары и есть онлайн курс. Т.е. мы консультируем людей в миграционной сфере.

Необходимы варианты логотипа для проекта.

Не хотелось бы банальностей в виде книг, здания с колоннами и академической шапки. Но если будет интересное и нестандартное исполнение, то, конечно, готовы рассмотреть.

Не хотелось бы чего то монументального и тяжелого, чтобы при ассоциации с учёбой, законодательством и мигрантами вызывало грусть, страх и непонимание.

В остальном открыты для самых смелых и нестандартных вариантов, если это будет выделяться и укладываться в тематику проекта.

Нам очень важна ИДЕЯ и смысл в лого, хотелось бы выделяться. Так как, если посмотреть на логотипы других школ, в том числе и онлайн - они очень идентичны.