Создать логотип оператора складов

# 1 — $ 50

Добрый день.

Требуется создать логотип для компании, которая занимается сдачей в аренду морских контейнеров в качестве складов для индивидуального хранения.

Название бренда Boxzilla.

Логотип должен быть выполнен в минималистичном стиле, быть простым и использовать до 4 ярких цветов. Планируется, что складские боксы будут выкрашены в разные яркие цвета.

Лого должен быть уникальным и простым для восприятия, подчеркивать название. Может быть не слишком серьезным, а немного игривым, веселым, добрым.

Шрифт: Читабельный с адекватным межбуквенным интервалом, на английском и русском языках. Работы с каллиграфическими шрифтами рассматриваться не будут.

Присылайте свои работы в 4-х вариантах: Ч/б, цветной, в прямоугольнике, упрощенный (в виде значка).