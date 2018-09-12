Название компании DO It better - DIB. Бриф прилагается. Бюджет 1000₽. Срок 2-3 дня
Создать логотип оператора складов
Добрый день.
Требуется создать логотип для компании, которая занимается сдачей в аренду морских контейнеров в качестве складов для индивидуального хранения.
Название бренда Boxzilla.
Логотип должен быть выполнен в минималистичном стиле, быть простым и использовать до 4 ярких цветов. Планируется, что складские боксы будут выкрашены в разные яркие цвета.
Лого должен быть уникальным и простым для восприятия, подчеркивать название. Может быть не слишком серьезным, а немного игривым, веселым, добрым.
Шрифт: Читабельный с адекватным межбуквенным интервалом, на английском и русском языках. Работы с каллиграфическими шрифтами рассматриваться не будут.
Присылайте свои работы в 4-х вариантах: Ч/б, цветной, в прямоугольнике, упрощенный (в виде значка).
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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