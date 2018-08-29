Сфера деятельности международные пассажирские перевозки. Цвета: синий, желтый, белый Само наименование компании и должно являться логотипом. Если устроит логотип, будет задание разработать фирменный стиль
Создать логтип
Сделать красивый логотип на подобии этого, но не точную копию(1)
Логотип будет размещён на этом фоне (2)
Название HRF RUST
Заявки фрилансеров
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