Друзья нужно сделать логотип для шаблонного сайта walla.ru: (лого надо сделать walla.ru+слоган "оптовый гипермаркет") "walla.ru - оптовый гипермаркет" ПРОСТО ВОЗЬМИТЕ ЛОГО ИЗ ПРИЛОЖЕННОГО файла и обработайте его https://st.weblancer.net/download/3508474.pdf Легкий Простой ...
Разработка Логотипа
Разработка Логотипа от вас жду примеры работ сколько вариантов предоставляете и какой бюджет и сроки
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