Необходимо создать логотип для баскетбольной лиги в нескольких вариациях. Примерное название ("Лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига. Лига развития 2018/19").
Логотип для сервисного центра по ремонту телефонов
Необходимо разработать логотип для сервисного центра по ремонту телефонов - http://mobifixit.ru
Заявки фрилансеров
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