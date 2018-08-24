Нужна эмблема для мини футбольной команды "ГИОС". герб нашего района Лебедь, клуб был создан в 1994 году
Нужно создать логотип для телеграмм канала
Нужно создать логотип для телеграмм канала,С названием WENIL BETTING ,на черном фоне.
Заявки фрилансеров
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