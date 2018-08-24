Лого для сети магазинов у дома

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Закрыт24 заявки271 просмотр

Необходимо разработать графическое лого (иконка) для обновления бренда сети магазинов в дома. Существующий логотип (слово смайл и как оно пишется) можно обновить, но не менять слишком 

Лого не должно содержать смайликов или корзинок

7 лет назад
guest_15353625828645
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров