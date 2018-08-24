Нужна эмблема для мини футбольной команды "ГИОС". герб нашего района Лебедь, клуб был создан в 1994 году
Лого для сети магазинов у дома
Необходимо разработать графическое лого (иконка) для обновления бренда сети магазинов в дома. Существующий логотип (слово смайл и как оно пишется) можно обновить, но не менять слишком
Лого не должно содержать смайликов или корзинок
Заявки фрилансеров
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