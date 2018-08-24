Разработка лого

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки116 просмотров

Нужно разработать логотип. Желательно в минималистичном стиле. 

7 лет назад
dimgos
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SemenShishkinOl
Семен 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

SemenShishkinOl
Семен 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад