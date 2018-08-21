Отрисовать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок274 просмотра

Что хочу видеть на логотипе показал в эскизе. Буквы ZM. Наклон Z и M одинаковый, нижняя линия Z под буквой M. У буквы G - сделанв виде крана, как логотипе в примерах.  Остальные буквы обычные. Все это стоит на бетонной подложке, сбоку должна выглядывать арматура как на примере бетонных подложек. Саму надпись надо разместить по середине подложки, и на краю.

7 лет назад
timurrodya
Тимур 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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