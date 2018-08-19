Разработка логотипа

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Закрыт31 заявка280 просмотров

Необходимо разработать логотип для маркетинговой компании.

Задание в прикрепленном файле.

7 лет назад
redwill
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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