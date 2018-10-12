Логотип сайта кондиционеров

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Завершен25 заявок248 просмотров

Название Барон Фон Климат

На лого слева от текста (по высоте как название и подпись)

голова мультяшного барона вроде этой http://joxi.ru/52akKGqI48xgLr

только не скопированного с фото, а отрисованного нового.

Под названием текст "продажа и монтаж климатического оборудования"

7 лет назад
guest_151595707829
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Инна сделала отличный логотип, спасибо!
Спасибо за заказ. Все отлично ).

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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