Логотип

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Закрыт13 заявок332 просмотра

Требуется сделать логотип.

Я дам несколько готовых вариантов. Посмотрев на них, нужно будет накидать 5-6 скетчей карандашом подобное.

Лучшие варианты, так же в цвете карандашом. Из них один на чистовик в векторе. Схема работы исключительно такая.

По готовности оплата в 2000 руб. На скетчи 2 дня, на отрисовку 1 день.

7 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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