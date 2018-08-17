Требуется сделать логотип.

Я дам несколько готовых вариантов. Посмотрев на них, нужно будет накидать 5-6 скетчей карандашом подобное.

Лучшие варианты, так же в цвете карандашом. Из них один на чистовик в векторе. Схема работы исключительно такая.

По готовности оплата в 2000 руб. На скетчи 2 дня, на отрисовку 1 день.