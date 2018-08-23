Логотип для форума владельцев Geely Atlas

Необходимо сделать пару набросков логотипа клуба Geely Atlas.

На черном фоне белый логотип. Только черный и белый цвет. В фотошопе или корел дро.

В логотипе надо заиспользовать китайские элементы, дракон например или линнии от дракона, может силуэт машины, может и то и другое. Желательно простой рисунок без мелких деталей.

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