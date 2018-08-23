Нужно создать логотип для студии разработчиков мобильных, ПК, веб-игр и приложений. Лого должен быть уникальным и простым для восприятия, но в тоже время отражать имидж продвинутой IT-компании, с элементами информационных технологий. Формат: CorelDRAW ...
Логотип для форума владельцев Geely Atlas
Необходимо сделать пару набросков логотипа клуба Geely Atlas.
На черном фоне белый логотип. Только черный и белый цвет. В фотошопе или корел дро.
В логотипе надо заиспользовать китайские элементы, дракон например или линнии от дракона, может силуэт машины, может и то и другое. Желательно простой рисунок без мелких деталей.
Оплата Я.Деньги или Сбербанк карта. Оплата 1000 руб.
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