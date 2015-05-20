sasa85

Александр sasa85

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для форума владельцев Geely Atlas

    $15

    Необходимо сделать пару набросков логотипа клуба Geely Atlas. На черном фоне белый логотип. Только черный и белый цвет. В фотошопе или корел дро. В логотипе надо заиспользовать китайские элементы, дракон например или линнии ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для форума владельцев Lifan

    Сделать логотип для нового форума владельцев Lifan lifanforum.ru Логотип двух цветный (черный и белый) В логотипе можно использовать: надпись (lifanforum.ru - обязательно), силуэт машины, дракон (китайский), гайки или ключи (так как форум технический), линии, загагулины ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевести на адаптивную верстку

    Необходимо перевести новостной сайт на адаптивную верстку. Для начала пару страниц. Текущая верстка полностью на div По верстке сам сайт не сложный, без фреймворков разных, разметка не особо большая. Адаптив нужен также без ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка

    Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка

    Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать главную страницу под адаптивную верстку

    Необходимо переверстать главную страницу new-vitara.ru под адаптивную верстку. Компьютер -&gt; Планшет -&gt; Мобильники Варианты адаптаций указаны на картинке во вложении. Для планшетов, левый и правые колонки уходят под центральную и увеличивается чуть-чуть ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн макета банера автоклуба в Corel Draw

    Необходимо сделать дизайн банера-плаката для автоклуба Chevrolet Captiva в Corel Draw Логотип есть, хочется банер что-то типа: http://www.clubcaptiva.ru/images/capa_card2.jpg Пишите сроки и стоимость Оплата ЯД

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо заверстать по готовому шаблону HTML

    Необходимо заверстать по готовому шаблону HTML каталог запчастей. Каталог запчастей сам: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4317743 Необходимо в одной странице сделать 1 картинку (снизу сделать маленький копирайт) и к ней описание запчастей, поменять тайтл и кейвордс. В готовом ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Грамотно и кроссбраузерно заверставть блок на стр

    Необходимо заверстать грамотно и кроссбраузерно блок на главной сайта autoclub-ix35.ru со списком тем. В IE при маленьком разрешении все разбегается и накладывается друг на друга. http://s017.radikal.ru/i407/1312/c6/046011d995d0.jpg Оплата ЯД. Говорите за сколько заверстаете

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер/копирайтер новостей

    Требуются на постоянку рерайтер/копирайте новостей, работы немного, но она постоянная. Оплата сдельная, как правило рерайт на авто тему, но новости нужны качественные, так как читают люди!!! Просьба любителей быстрых денег и быстро-рерайтеров не ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Логотип для форума владельцев Geely Atlas
Спасибо за приятное и продуктивное сотрудничество, всем рекомендую!
Быстро, с креативом и прям вот что надо
Ответный отзыв
gtcom2010
Василий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Добавить в группу VK 150 человек
все отлично.
Все сделано в кратчайшие сроки и сколько оговаривали, столько и добавил участников в группу.
Ответный отзыв
asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Перевести на адаптивную верстку
JavaScript
Все круто!
Все сделал быстро
Ответный отзыв
xDanbo
Артем 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Верстка
Понравилось работать с Александром. Понятный и очень простой дизайн сайта, быстрая проверка и оплата.
Все быстро, качественно, с вниманием к деталям. Еще и по "антикризисной цене"!
Ответный отзыв
Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Наполнить 2 группы 500 участниками
Все на высшем уровне, четко поставленное задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Наполнил группы грамотно вовремя. Даже чуть больше, чем надо. Реккомендую.
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