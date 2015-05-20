Необходимо сделать пару набросков логотипа клуба Geely Atlas. На черном фоне белый логотип. Только черный и белый цвет. В фотошопе или корел дро. В логотипе надо заиспользовать китайские элементы, дракон например или линнии ...
- $15Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать логотип для нового форума владельцев Lifan lifanforum.ru Логотип двух цветный (черный и белый) В логотипе можно использовать: надпись (lifanforum.ru - обязательно), силуэт машины, дракон (китайский), гайки или ключи (так как форум технический), линии, загагулины ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добавить в группу VK 150 человек Сейчас там 2 человек. Группе 6-7 месяцев. Оплата ЯД.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо перевести новостной сайт на адаптивную верстку. Для начала пару страниц. Текущая верстка полностью на div По верстке сам сайт не сложный, без фреймворков разных, разметка не особо большая. Адаптив нужен также без ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Подскажите, возьметесь ли и сколько будет стоить заверстать адаптивную промо страницу. Пока черновик во вложении, но сегодня-завтра доделаю до конца, но формат примерно такой. И какие варианты оплаты? Я.Деньги?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо заполнить 2 пустые группы по 500 участников. Оплата ЯД и ПОСЛЕ наполнения.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо переверстать главную страницу new-vitara.ru под адаптивную верстку. Компьютер -> Планшет -> Мобильники Варианты адаптаций указаны на картинке во вложении. Для планшетов, левый и правые колонки уходят под центральную и увеличивается чуть-чуть ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо грамотно переверстать главную страницу под адаптивную верстку. Чтобы с мобильников было удобно читать.HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить в 4 группы по 500 человек. Итого: 2000 человек. Оплата ЯД. Группа Вконтакте. Тематика авто. Предлагайте цену.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить в группу 2000 человек. Оплата ЯД. Группа Вконтакте. Тематика авто. Предлагайте цену.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн банера-плаката для автоклуба Chevrolet Captiva в Corel Draw Логотип есть, хочется банер что-то типа: http://www.clubcaptiva.ru/images/capa_card2.jpg Пишите сроки и стоимость Оплата ЯДБаннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо заверстать по готовому шаблону HTML каталог запчастей. Каталог запчастей сам: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4317743 Необходимо в одной странице сделать 1 картинку (снизу сделать маленький копирайт) и к ней описание запчастей, поменять тайтл и кейвордс. В готовом ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо заверстать грамотно и кроссбраузерно блок на главной сайта autoclub-ix35.ru со списком тем. В IE при маленьком разрешении все разбегается и накладывается друг на друга. http://s017.radikal.ru/i407/1312/c6/046011d995d0.jpg Оплата ЯД. Говорите за сколько заверстаетеHTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо, чтобы в группу вступило 3000 человек. Пишите вашу цену, за сколько такое сделаете. Оплата ЯД.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются на постоянку рерайтер/копирайте новостей, работы немного, но она постоянная. Оплата сдельная, как правило рерайт на авто тему, но новости нужны качественные, так как читают люди!!! Просьба любителей быстрых денег и быстро-рерайтеров не ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Необходимо перевести картинку в векторный формат (CDR). Оплата 500 руб, ЯД. Шрифт не надо, только машинку.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад