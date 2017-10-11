Ваш партнёр в онлайн рекламе
Агентство Интернет Маркетинга " Golden Time "
Если вам необходимо создать контекстную рекламу, разработать дизайн,раскрутить соц сети, Вы обратились по адресу. Команда наших специалистов поможет Вам в решении этих и ряда других вопросов в сфере интернет маркетинга.
Наши услуги:
- Создание контекстной рекламы.
- Разработка дизайнерских работ.
- Наполнение сайтов контентом.
- SEO Аудит
- E-mail-маркетинг.
- Продвижение Instagram.
- Продвижение Facebook.
- Продвижение Вконтакте.
- Продвижение You Tube.
- Продвижение Твиттер.
- - Опыт в продвижении сообществ - более 5 лет.
- - Опыт в рекламе и маркетинге более -7 лет.
- - Опыт в контекстной рекламе Google.AdWords Яндекс.Директ более - 5 лет.
- - Опыт в продвижении instagram более - 3 лет.
- - Введение групп
- - Продвижение групп,пабликов, личных страниц в соц.сетях
- - Продвижение Instagram аккаунтов ( живой целевой аудиторией)
- - Увеличение продаж из Instagram
- - Продвижение сайтов в ТОП позиции гугл/яндекс
- - Провожу аудит сайта
- - Провожу полную оптимизацию сайта
- - Подбор максимально эффективных ключевых слов для вывода в ТОП сайта
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-20— Социальные сети (SMM и SMO)
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Портфолио
- Сертификат по Яндексу238 просмотров
- Оформление страницы Facebook365 просмотров
- Продвижение Аккаунта в Instagram395 просмотров
- Оформления бизнес страницы в Facebook473 просмотра
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- Сертификат Мобильные Сайты248 просмотров
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- Продвижение группы вконтакте по Одессе249 просмотров
- Продвижение группы Вконтакте.269 просмотров
Отзывы заказчиков
$141
9 баллов
6 лет назад
Спасибо, все получилось. Виталий по-моему я сразу вам написал что после 1-й части 2-я под вопросом. и заплатил я вам, как и вы сделали больше 50%. Зачем вы обманываете
Ответный отзыв
Оговорили сроки и стоимость работы , после чего заказчик внес 50 % оплаты и мы сделали задачу на половину и Владимир не выходил не связь , вот только объявился и принял нашу работу , Но работа выполнена на 50 % а комиссию мы оплачиваем как за полный заказ .
$20
10 баллов
6 лет назад
Оперативно Создал нашей компании сообщества ,+ дал рекомендации, скоро обратимся ещё . Спасибо
Ответный отзыв
Надежный заказчик.
$24
9 баллов
6 лет назад
Отлично все исполнил, советую
Ответный отзыв
Рекомендую ,хороший заказчик
$4
10 баллов
6 лет назад
Все сделано в кратчайшие сроки и сколько оговаривали, столько и добавил участников в группу.
Ответный отзыв
все отлично.
$42
8 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена, но так как не обсудили конкретные сроки, все затянулось. Связь отличная.
Ответный отзыв
четко поставлено ТЗ . Рекомендую. Надеюсь на дальнейшие сотрудничества
Социальные сети (SMM и SMO)
7 отзывов
$2/час
от $24от 15 дней
#13
Контекстная реклама
2 отзыва
$4/час
от $57от 3 дней
#54
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $200от 30 дней
#340
Анимация
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1096
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 15 дней
#1225