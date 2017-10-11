gtcom2010

Василий gtcom2010

 
28 летУкраина/Мелитополь
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ваш партнёр в онлайн рекламе

Агентство Интернет Маркетинга " Golden Time "

Если вам необходимо создать контекстную рекламу, разработать дизайн,раскрутить соц сети, Вы обратились по адресу. Команда наших специалистов поможет Вам в решении этих и ряда других вопросов в сфере интернет маркетинга.

 Наши услуги:

  • Создание контекстной рекламы.
  • Разработка дизайнерских работ.
  • Наполнение сайтов контентом.
  • SEO Аудит 
  • E-mail-маркетинг.
  • Продвижение Instagram.
  • Продвижение Facebook.
  • Продвижение Вконтакте.
  • Продвижение   You Tube.
  • Продвижение Твиттер.
Наш Опыт

  • - Опыт в продвижении сообществ - более 5 лет.

  • - Опыт в рекламе и маркетинге более -7 лет.

  • - Опыт  в контекстной рекламе  Google.AdWords Яндекс.Директ более - 5 лет.

  • - Опыт  в продвижении  instagram более - 3 лет.

  •  - Введение групп

  •  - Продвижение групп,пабликов, личных страниц в соц.сетях

  •  - Продвижение Instagram аккаунтов ( живой целевой аудиторией)                   

  •  - Увеличение продаж из Instagram

  •  - Продвижение сайтов в ТОП позиции гугл/яндекс

  •   - Провожу аудит сайта

  •   - Провожу полную оптимизацию сайта

  •   - Подбор максимально эффективных ключевых слов для вывода в ТОП сайта
Всегда рады сотрудничеству. Мы гарантируем качественно выполненную работу и приемлемую цену!
Аудит сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-20
Социальные сети (SMM и SMO)
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Отзывы заказчиков
Nuro
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$141
9 баллов
6 лет назад
Продвижение 2-х существующих групп в VK
Спасибо, все получилось. Виталий по-моему я сразу вам написал что после 1-й части 2-я под вопросом. и заплатил я вам, как и вы сделали больше 50%. Зачем вы обманываете
Оговорили сроки и стоимость работы , после чего заказчик внес 50 % оплаты и мы сделали задачу на половину и Владимир не выходил не связь , вот только объявился и принял нашу работу , Но работа выполнена на 50 % а комиссию мы оплачиваем как за полный заказ .
Ответный отзыв
guest_15155786587636
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Необходимо создать группы вк , фб и инста для интернет магазина мебели
Оперативно Создал нашей компании сообщества ,+ дал рекомендации, скоро обратимся ещё . Спасибо
Надежный заказчик.
Ответный отзыв
nebor911
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$24
9 баллов
6 лет назад
Увеличить число участников группы ВК (только ЦА)
Отлично все исполнил, советую
Рекомендую ,хороший заказчик
Ответный отзыв
sasa85
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Добавить в группу VK 150 человек
Все сделано в кратчайшие сроки и сколько оговаривали, столько и добавил участников в группу.
все отлично.
Ответный отзыв
Yliavolkovaspb
Юлия Волкова 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$42
8 баллов
6 лет назад
Привлечение подписчиков в группу Вк
Работа была выполнена, но так как не обсудили конкретные сроки, все затянулось. Связь отличная.
четко поставлено ТЗ . Рекомендую. Надеюсь на дальнейшие сотрудничества
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
7 отзывов
$2/час
от $24от 15 дней
#13
Контекстная реклама
2 отзыва
$4/час
от $57от 3 дней
#54
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $200от 30 дней
#340
Анимация
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1096
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 15 дней
#1225