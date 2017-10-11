Оговорили сроки и стоимость работы , после чего заказчик внес 50 % оплаты и мы сделали задачу на половину и Владимир не выходил не связь , вот только объявился и принял нашу работу , Но работа выполнена на 50 % а комиссию мы оплачиваем как за полный заказ .