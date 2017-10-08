Дизайн группы ВКОНТАКТЕ, продвижение группы от 1000 подписчиков

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен19 заявок333 просмотра
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Необходимо  продвижение,  должны быть "живые" подписчики, желательно целевая аудитория, сразу пишите стоимость - сроки

https://vk.com/club32950166 - группа

http://arenda-avtovishek.ru - сайт

6 лет назад
Spellbinder555
Дмитрий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gtcom2010
Василий 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$33
30 дней
Хотелось бы отметить - произошел форс мажор, большей степени наверно по моей вине, Василий без обвинений и тп переделал работу!
было четко поставлено тз. оплата в сроки.