Создание рекламы в фейсбук

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен2 заявки297 просмотров
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Необходимо создать рекламную компанию для сайта в фейсбук.

7 лет назад
aspitalesya
Алеся 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$300
3 дня
Отличный исполнитель! Все четко и быстро выполнил.
Спасибо за сотрудничество и интересный проект!
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