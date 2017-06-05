Настройка таргеттированной рекламы в ФБ и Инстаграмме для обуви

Ищем специалиста, который настроит нам таргетированную рекламу в Facebook и Instagram. Вот сайт на который будет приземляться трафик: NoOne@ru.

Задача привлечь целевой трафик.

ЦА платёжеспособнаые молодые люди. Магазин мультибренд, можно сделать отдельные объявления по брендам, но пока основная задача привести трафик на 3 страницы:

- Женские кроссовки - noone@ru/catalog/obuv/krossovki/?sex=ж,у

- Женские босаножки - noone@ru/catalog/obuv/bosonozhki/

- мужские кроссовки - noone@ru/catalog/obuv/krossovki/?sex=м,у

Товары брендовые, высокого качества, стоимость которых выше среднего.

Это пилотный запуск, если получится кроме трафика получить заказы себестоиомстю 1000 р. то будем развивать это направление.

Регион показа рекламы только Москва.

Фото контент можно брать с сайта (фото товара или фото из раздела Журнал - noone@ru/journal/ ).

Соискатели, укажите: срок выполнения задачи (настройки объявлений), стоимость работы.

Если есть опыт настройки рекламы в этой тематике, то это большой плюс. Опишите кейс, приложите несколько скриншотов.