Продвижение страницы facebook

Нужно 5000 подписчиков в группу фейсбук. Регион Алматы, Казахстан.
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Ми маємо сторінку нашої компанії у facebook (https://www.facebook.com/oleop.ua), потрібно її розкрутити серед цільової аудиторії (здорове харчевання, органічні продукти, вегетаріанство, українські виробники, тощо). Яка буде вартість розкрутки десь до 1000-1500 підписників?
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