Продвижение страницы facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен10 заявок177 просмотров
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Ми маємо сторінку нашої компанії у facebook (https://www.facebook.com/oleop.ua), потрібно її розкрутити серед цільової аудиторії (здорове харчевання, органічні продукти, вегетаріанство, українські виробники, тощо).  Яка буде вартість розкрутки десь до 1000-1500 підписників?

7 лет назад
namystiuk
Олег 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
maksimova_dk
Дарья 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$5
7 дней
Доброго дня! Усі роботи виконані якісно і в строк, продовжуємо співпрацювати. Зробила усе про що домовлялися і навіть більше. Рекомендую
Замечательный заказчик. Всегда на связи. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!