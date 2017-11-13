PPC-специалист Google Adwords/Таргетолог Facebook

Работаю с контекстной рекламой Adwords и таргетированной рекламой facebook/instagram c 2016 года. Сертифицированный специалист, работаю преимущественно с e-commerce.

Настройка и сопровождение Adwords в первый месяц от 200$

Настройка и сопровождение Facebook/Instagram от 100$(за одну соц. сеть)