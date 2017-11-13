PPC-специалист Google Adwords/Таргетолог Facebook
Работаю с контекстной рекламой Adwords и таргетированной рекламой facebook/instagram c 2016 года. Сертифицированный специалист, работаю преимущественно с e-commerce.
Настройка и сопровождение Adwords в первый месяц от 200$
Настройка и сопровождение Facebook/Instagram от 100$(за одну соц. сеть)
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ТОП-50— Социальные сети (SMM и SMO)
ТОП-50— Контекстная реклама
Портфолио
- Таргетированная реклама facebook517 просмотров
- Google Adwords - Интернет магазин Казахстан318 просмотров
- Магазин пульсометров428 просмотров
- Магазин спортивных товаров609 просмотров
- Динамический ремаркетинг facebook774 просмотра
- Яндекс Директ410 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
7 лет назад
Google Ads
Терпеливый и ответственный исполнитель
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик!
$40
10 баллов
7 лет назад
Google Ads
Всё отлично. Продолжили сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший и приятный заказчик. Работаем дальше, спасибо)
$100
10 баллов
7 лет назад
Задание выполнено полностью и в установленные сроки. Коммуникация постоянная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все отлично. Оплата в срок, понятное ТЗ. Продолжаем сотрудничать. Спасибо, рекомендую!
$75
10 баллов
7 лет назад
Благодарим Дарью за сотрудничество! Были разработаны кампании Яндекс.Директ (РСЯ+ретаргетинг), полностью переработаны кампании на поиске. Настроенные кампании сразу же начали давать заявки. Продолжаем работать по поддержке кампаний. Рекомендую как ответственного, знающего свое дело специалиста.
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, оплата вовремя. С Романом приятно работать. Рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Доброго дня! Усі роботи виконані якісно і в строк, продовжуємо співпрацювати. Зробила усе про що домовлялися і навіть більше. Рекомендую
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Всегда на связи. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!
Контекстная реклама
6 отзывов
$15/час
от $100от 3 дней
#34
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
$15/час
от $100от 3 дней
#27