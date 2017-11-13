maksimova_dk

Дарья maksimova_dk

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
PPC-специалист Google Adwords/Таргетолог Facebook

Работаю с контекстной рекламой Adwords и таргетированной рекламой facebook/instagram c 2016 года. Сертифицированный специалист, работаю преимущественно с e-commerce.

Настройка и сопровождение Adwords в первый месяц от 200$

Настройка и сопровождение Facebook/Instagram от 100$(за одну соц. сеть)

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0 из 5
ТОП-50
Социальные сети (SMM и SMO)
ТОП-50
Контекстная реклама

Отзывы заказчиков

mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Создать рекламную кампанию в Google Adwords
Google Ads
Терпеливый и ответственный исполнитель
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Dux
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Настроить ремаркетинг в Adwords
Google Ads
Всё отлично. Продолжили сотрудничество.
Хороший и приятный заказчик. Работаем дальше, спасибо)
Ответный отзыв
V6005151v
Владимир 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Корректировка рекламной кампании Яндекс Директа
Задание выполнено полностью и в установленные сроки. Коммуникация постоянная. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Оплата в срок, понятное ТЗ. Продолжаем сотрудничать. Спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
bernex
Роман 
32 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Настроить РК для РСЯ и ретаргетинг, оптимизация действующих РК
Благодарим Дарью за сотрудничество! Были разработаны кампании Яндекс.Директ (РСЯ+ретаргетинг), полностью переработаны кампании на поиске. Настроенные кампании сразу же начали давать заявки. Продолжаем работать по поддержке кампаний. Рекомендую как ответственного, знающего свое дело специалиста.
Понятное ТЗ, оплата вовремя. С Романом приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
namystiuk
Олег 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Продвижение страницы facebook
Доброго дня! Усі роботи виконані якісно і в строк, продовжуємо співпрацювати. Зробила усе про що домовлялися і навіть більше. Рекомендую
Замечательный заказчик. Всегда на связи. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Контекстная реклама
6 отзывов
$15/час
от $100от 3 дней
#34
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
$15/час
от $100от 3 дней
#27