Корректировка рекламной кампании Яндекс Директа

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок236 просмотров

Необходимо откорректировать рекламную компанию на Яндекс Директ

8 лет назад
V6005151v
Владимир 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maksimova_dk
Дарья 
33 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$100
7 дней
Задание выполнено полностью и в установленные сроки. Коммуникация постоянная. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Оплата в срок, понятное ТЗ. Продолжаем сотрудничать. Спасибо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

maksimova_dk
Дарья 
33 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад