Создать РК в Директ, натяжные потолки

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Завершен14 заявок255 просмотров

Добрый день,

Требуется настроить РК РСЯ по тематике "натяжные потолки в спб".

В приложении файл с ключами (требуется немного расширить запросы).

Тексты объявлений берём из топ3 яндекса https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B1&lr=2

Уточнения, Дополнения и т.п. А также ставим картинки. 

По 2-3 объявления на 1 группу.

Подготовить файл для загрузки в Директ Командер.

Только адекватные цены и сроки.

8 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Alex_Dovgaluk
Александра 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
С удовольствием пишу отзыв на отличную работу Александры! Выполнила ровно всё так, как и требовалось по ТЗ. Внимательная и пунктуальная девушка. Подобрала сочные и выразительные фотки для РСЯ, за 3 дня получили 8 звонков и 4 заказа в нише "натяжные потолки". Уверен на 100% предоставим Саше возможность расширить и улучшить РК для выхода на цифру 10 звонков/день.
Все ОК, спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alex_Dovgaluk
Александра 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад