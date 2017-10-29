Создать РК в Директ, натяжные потолки

С удовольствием пишу отзыв на отличную работу Александры! Выполнила ровно всё так, как и требовалось по ТЗ. Внимательная и пунктуальная девушка. Подобрала сочные и выразительные фотки для РСЯ, за 3 дня получили 8 звонков и 4 заказа в нише "натяжные потолки". Уверен на 100% предоставим Саше возможность расширить и улучшить РК для выхода на цифру 10 звонков/день.