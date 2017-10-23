Ключевые слова для direct. Подбор и классификация.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок200 просмотров

1) Задача собрать все возможные поисковые ключи  (желательно через программу Магадан) связанные с такими направлении:

seo продвижение;

продвижение сайта по ключам;

продвижение сайта в поиске;

услуги seo продвижения;

самостоятельное продвижение сайта;

поисковое продвижение сайта;

продвижение сайта статьями;

вечные ссылки;

крауд ссылки; 

социальные ссылки

2) Разбить по запросам: 

Горячие ключи – те, кто намерены купить товар или услугу. Содержат слова (купить, стоимость, заказать и т.п.) Как правило это трехсловные и более запросы с продающими добавками. Например: купить вечные ссылки, заказать продвижение сайта, крауд ссылки купить и т.д.

Теплые ключи – запросы, которым нужна дополнительная мотивация, либо больше информации (отзывы, цена, как выбрать, сравнить и т. д.) Например: зачем покупать вечные ссылки, продвижения статьями отзывы, вечные ссылки цена, цена на крауд ссылки, продвижение статьями цена, seo раскрутка ссылками отзывы и т.д. 

Холодные ключи – ключи по которым пользователь интересуется товаром или услугой (как, почему, где, что лучше и т.д.)

Например: как правильно продвигать сайт, как раскрутить сайт, где продвинуть сайт, как лучше продвигать сайт и т.д.

8 лет назад
Rioba1989
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
30 отзывов

Выбранный исполнитель

ArtemPolukarov
Артем 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
2 дня
Получил результат поставленной задачи по сбору запросов для контекста, а именно необходимо было собрать ключи по тематике seo и разбить их на группы: горячие, теплые, холодные. Результат очень порадовал, проведена большая кропотливая работа не ожидал, что будет так быстро. В течение 2х дней было собрано более 2000 тысяч слов (ожидал меньше), которые впоследствии были разбиты по группам. Считаю, что работа проделана очень качественно и быстро. Так же исполнитель порадовал своей ответственностью и вежливостью, учел все пожелания в процессе выполнения поставленной задачи. В общем, буду продолжать с ним работать, поскольку взаимопонимание хорошее и качество работы тоже!
Рекомендую! Заказчик всегда на связи, по мелким вопросом быстро и конкретно отвечает, ТЗ дал полное и развернутое, с удовольствием поработаю еще.

Заявки фрилансеров

ArtemPolukarov
Артем 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется настройка РК в Яндексе и Гугле ниша: крыша и фасады

    $50

    Требуется настройка РК в Яндексе и Гугле. Ниша: монтаж фасадов и строительство крыш. Ключи собраны в xls. Бюджет 3000р + 500р бонус за соблюдение сроков и ТЗ. Срок 2 дня. Если у Вас есть опыт ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка и оптимизация контекстной рекламы в Директе

    Если вкратце, то нужно оптимизировать текущие РК в Директе и добавить новые + (обсуждается отдельно) РСЯ и перенос с настройкой кампаний в Адвордс.  Бюджет не менее 8 000р и цена не самый главный критерий ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка AdWords и аудит сайта.

    Добрый день. Есть сайт автомобильной тематики. Есть аккаунт в AdWords, но реклама работает не эффективно. Необходимо провести аудит сайта и профессионально настроить контекстную рекламу, которая будет приносить продажи.

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Примеры медиапланов топовых агентств контекстной рекламы

    $10

    Если вы работали или до сих пор работаете в топовых агентствах контекстной рекламы, нужно скинуть несколько свежих примеров медиапланов агентства (конфиденциальность гарантирую) и ответить на возникшие вопросы.

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реклама для Яндекс Директа

    Необходимо создать рекламную кампанию для сайтаURL сайта: http://www.compm.ruТематика: компьютерная помощь на дому и в офисе (все услуги компьютерной помощи)Регион: Санкт-Петербург (все станции метро и районы)Сразу же хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:1. Занимались ли ...

    Контекстная реклама25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить яндекс.директ и Гугладсенс

    Требуется специалист с опытом данной работы  Кампании уже настроены по сути,и работают больше года  Нужно настроить ее грамотно,для максимальной отдачи при минимальных затратах. Подобрать ключевые слова,настроить грамотно объявления и т.д. Опыт обязателен. ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка Яндекс.Директ

    Тематика – медицинские услуги. Документы для прохождения модерации будут предоставлены. Особенностью семантики является узкая специализация, отсутствие большого количества синонимов, вариантов написания и т. п. Сбор семантики по одному региону РФ до 10 показов включительно (с ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл

    $80

    В течение месяца необходимо на ежедневной основе вести кампании: Яндекс поиск+РСЯ и Гугл поиск+КМС, а именно - Поиск_Объемные буквы - РСЯ_Буквы+ретаргетинг Задачи: - не выходить за пределы бюджета (1500 ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Adwords + таргет за результат

    Есть готовый продающий лендинг с действующей системой продаж. Ниша-кухни, готовые и на заказ. Нужны: Настройка и запуск - в google adwords Также рассматриваю другие источники траффика-таргет ВК/FB/Inst.target география Минск и область, ...

    Google Ads
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад