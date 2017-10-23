Ключевые слова для direct. Подбор и классификация.

1) Задача собрать все возможные поисковые ключи (желательно через программу Магадан) связанные с такими направлении:

seo продвижение;

продвижение сайта по ключам;

продвижение сайта в поиске;

услуги seo продвижения;

самостоятельное продвижение сайта;

поисковое продвижение сайта;

продвижение сайта статьями;

вечные ссылки;

крауд ссылки;

социальные ссылки

2) Разбить по запросам:

Горячие ключи – те, кто намерены купить товар или услугу. Содержат слова (купить, стоимость, заказать и т.п.) Как правило это трехсловные и более запросы с продающими добавками. Например: купить вечные ссылки, заказать продвижение сайта, крауд ссылки купить и т.д.

Теплые ключи – запросы, которым нужна дополнительная мотивация, либо больше информации (отзывы, цена, как выбрать, сравнить и т. д.) Например: зачем покупать вечные ссылки, продвижения статьями отзывы, вечные ссылки цена, цена на крауд ссылки, продвижение статьями цена, seo раскрутка ссылками отзывы и т.д.

Холодные ключи – ключи по которым пользователь интересуется товаром или услугой (как, почему, где, что лучше и т.д.)

Например: как правильно продвигать сайт, как раскрутить сайт, где продвинуть сайт, как лучше продвигать сайт и т.д.